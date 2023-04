Conferenza stampa Sarri: «Juve? Siamo usciti con la sensazione di essere stati penalizzati» (Di giovedì 13 aprile 2023) Conferenza stampa Sarri, il tecnico della Lazio ha parlato alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato alla vigilia del match contro lo Spezia in Conferenza. AZZERARE DOPO LA Juve – È un concetto che fa parte dello sport, azzerare e restare con le motivazioni alte. Domani è una partita difficile in un campo difficile. Nelle ultime sei partite hanno perso solo una volta e in casa hanno battuto l’Inter. Ci sono dei grandissimi rischi, il primo è quello di non azzerare. LA VITTORIA PIU’ SUA – Quella di domani, se ci riusciamo. È la classica partita in cui abbiamo peccato di presunzione e superficialità. Nel caso ne sarei felice. IMMOBILE – Vediamo, sembra in crescita da due settimane. Ma visto il vissuto del ragazzo non ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 aprile 2023), il tecnico della Lazio ha parlato alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia Maurizio, tecnico della Lazio, ha parlato alla vigilia del match contro lo Spezia in. AZZERARE DOPO LA– È un concetto che fa parte dello sport, azzerare e restare con le motivazioni alte. Domani è una partita difficile in un campo difficile. Nelle ultime sei partite hanno perso solo una volta e in casa hanno battuto l’Inter. Ci sono dei grandissimi rischi, il primo è quello di non azzerare. LA VITTORIA PIU’ SUA – Quella di domani, se ci riusciamo. È la classica partita in cui abbiamo peccato di presunzione e superficialità. Nel caso ne sarei felice. IMMOBILE – Vediamo, sembra in crescita da due settimane. Ma visto il vissuto del ragazzo non ...

