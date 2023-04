Conference League | solo 1-1 per il West Ham in Belgio LIVE Basilea-Nizza 1-0 | Anderlecht-AZ Alkmaar 1-0

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : West Ham avanti, ma il Gent pareggia con Cuypers (1-1) Si decide tutto al ritorno: West Ham avanti, ma il Gent pare… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 1?-1? ??Gol #LechPoznan, dopo il palo della Fiorentina, riparte il Lech che arriva sulla fasc… - FiorentinaUno : #LechPoznanFiorentina 0?-1? ??14' #Ishak in area prova il tiro, decisivo #Biraghi che chiude in angolo. Nulla di f… - sportface2016 : #LechFiorentina, gol #Cabral: rimpallo fortunoso e appoggio decisivo (VIDEO) - sportli26181512 : LIVE Lech Poznan-Fiorentina 0-1: palo di Gonzalez, poi Cabral insacca! -

Ings chiama, il Gent risponde. Il West Ham porta via un pari dal Belgio, nell'andata dei quarti di: serata opaca per Ogbonna, Emerson da sufficienza. Gara tutt'altro che banale: i padroni di casa collezionano corner e sfiorano il vantaggio con Torunarigha e De Sart, i londinesi la ...Allenatore: Arne SLOT 7 - Riesce a prendersi la rivincita dopo la finale dipersa l'anno scorso. La squadra vola in campionato e si gioca l'accesso in semifinale di Europa. I ...A undici mesi scarsi dalla finale di Tirana, il Feyenoord si toglie la soddisfazione di dare uno schiaffo a quella Roma che gli aveva alzato sulla testa la primadella storia. Ma ...

Lech Poznan - Fiorentina 1-1: Cronaca in diretta Live Virgilio Sport

ROTTERDAM - Tremenda vendetta. A undici mesi scarsi dalla finale di Tirana, il Feyenoord si toglie la soddisfazione di dare uno schiaffo a quella Roma che gli aveva alzato sulla testa la prima ...Sfonda sulla sinistra e confeziona l'assist per il gol di Wieffer. Allenatore: Arne SLOT 7 - Riesce a prendersi la rivincita dopo la finale di Conference League persa l'anno scorso. La squadra vola in ...