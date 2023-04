Conference League | solo 1-1 per il West Ham in Belgio LIVE alle 21 Nizza ed AZ Alkmaar

(Di giovedì 13 aprile 2023) Si accende la grande serata di calcio europeo. Oltre ai match che vedranno impegnate le squadre italiane, grande spazio per i quarti di finale...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DIRETTADCM : Parità tra #Gent e #WestHam ?? - tuttoatalanta : Conference League / Lech Poznan-Fiorentina, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: live report e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: live report e dettagli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Conference League, Lech Poznan-Fiorentina: live report e dettagli -

Al Feyenoord va il primo atto della doppia sfida contro la Roma nei quarti di finale di Europa. La squadra di Rotterdam, che vuole riscattare la sconfitta in finale didell'anno scorso proprio contro i giallorossi, vince 1 - 0. Tra sette giorni il ritorno allo stadio Olimpico. Nel primo tempo i padroni di casa impongono il loro ritmo, la Roma perde ......- (Lapresse) Calciomercato.itAd aggiudicarsi il primo round dei quarti di finale di Europa, ...almeno in parte l'amaro ko subito per mano della compagine giallorossa nella finale dilo ...Le parole del terzino della Fiorentina, Terzic, nel prepartita della sfida dicontro il Lech Poznan Aleksa Terzic, terzino della Fiorentina, ha parlato nel prepartita del quarto di finale dicontro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole ai ...

Lech Poznan-Fiorentina: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta Virgilio Sport

Apr 13, 2023 Conference League, Cuypers gol West Ham, Europa Conference League, Gent, Gent West Ham, Gent West Ham gol, Gent West Ham highlights, Ings gol Gent, West ham Gent – West Ham 1-1 highlights ...Termina 1-1 la sfida d'andata dei quarti di finale di Conference League tra Gent e West Ham, a segno Ings e Cuypers Terminata una delle 4 partite che, tra pomeriggio e sera, andranno in scena in ...