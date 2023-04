Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Conference League LIVE: si parte alle 18.45 con il West Ham. Alle 21 Nizza ed AZ Alkmaar in campo: Si accende la gr… - DiMarzio : #ConferenceLeague | @acffiorentina, le ultimissime di formazione per la sfida contro il @LechPoznan di… - sportli26181512 : Gent-West Ham, le formazioni ufficiali: Rice guida gli inglesi, Fofana dal 1': Di seguito, ecco le formazioni uffic… - CalcioFinanza : #Juventus, #Roma e #Fiorentina: i calciatori diffidati in vista dei quarti di Europa e Conference League… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, Roma e Fiorentina: i diffidati nelle coppe europee: Diffidati Europa League – Questa ser… -

Le parole di José Mourinho, allenatore della Roma, sulla sfida dei quarti di finale di Europacontro il Feyenoord Jose Mourinho ha parlato al canale olandese Vandaag Inside di Feyenoord - Roma. PAROLE - "Sembra che qui tutti stiano ancora parlando della finale dell'anno scorso. Sai cos'...La Roma è pronta per l'andata dei quarti di finale di Europa. Al de Kuip la squadra di Mourinho ritrova il Feyenoord , battuto lo scorso 25 maggio nella finale di. "Non penso a Tirana, loro sì", ha dichiarato il tecnico portoghese nella conferenza stampa di presentazione del match. Gli olandesi pensano alla rivincita , i veterani di Tirana ......in tempo realeLa Roma fa visita al Feyenoord a Rotterdam in una gara valida come andata dei quarti di finale di Europa. Una sfida che sa di rivincita rispetto alla finale didella ...

"Mourinho Preferisco Guardiola", ha detto Slot che parlando poi della finale di maggio scorso in Conference League ha sottolineato come la Roma "abbia avuto una sola occasione". Per questo, quella di ...La prima italiana a scendere in campo in questo giovedì europeo è la Roma di Josè Mourinho, che a Rotterdam affronta i padroni di casa del Feyenoord nella gara d'andata dei quarti di finale di ...