Confcommercio | rinnovo contratto nazionale di lavoro dirigenti terziario

(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Firmato ieri sera ildella parte economica deldidegli oltre 27miladelche prevede un importo una tantum di 2mila euro nel 2023 a copertura del triennio 2020/22 e un aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025. È inoltre prevista la destinazione di 1.000 euro annui alla Piattaforma welfare, spendibili in beni e servizi di welfare. A sottoscrivere l'accordo il presidente di Manageritalia Mario Mantovani e la vicepresidente di-Imprese per l'Italia Donatella Prampolini. "Era importante intervenire anche per i, visto che la retribuzione media annua è intorno ai 100mila euro ...