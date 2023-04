Concorso Ospedale di Avellino: Bando per 8 Dirigenti Medici (Di giovedì 13 aprile 2023) L’Ospedale di Avellino (Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”) ha indetto una Procedura di Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 8 Dirigenti Medici in disciplina di Medicina interna. Ospedale di Avellino: Concorso per 8 Dirigenti Medici L’Ospedale di Avellino, nella Regione Campania ha emesso una Pubblica Selezione per cercare 8 Dirigenti Medici di Medicina Interna per affrontare le necessità di organico dell’Ente. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea in Medicina con specializzazione in Medicina Interna, iscrizione all’Albo, ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 13 aprile 2023) L’di(Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati”) ha indetto una Procedura di Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 8in disciplina dina interna.diper 8L’di, nella Regione Campania ha emesso una Pubblica Selezione per cercare 8dina Interna per affrontare le necessità di organico dell’Ente. Per partecipare aldiserve laurea inna con specializzazione inna Interna, iscrizione all’Albo, ...

