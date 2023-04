Concorso Comune di Rocca Pietore: 1 Istruttore Amministrativo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Comune di Rocca Pietore ha emesso un Pubblico Concorso per selezionare 1 Istruttore Amministrativo, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di «Istruttore Amministrativo», categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L. Funzioni locali da assumersi presso il Comune di Rocca Pietore. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande é il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 13 aprile 2023) Ildiha emesso un Pubblicoper selezionare 1, in categoria C. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di un posto di «», categoria C, posizione economica C1 - C.C.N.L. Funzioni locali da assumersi presso ildi. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande é il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del ...

