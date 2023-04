Concorso Comune di Lainate: 2 Ufficiali Polizia Locale (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Comune di Lainate ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 2 Ufficiali di Polizia Locale, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Comune di Lainate: Concorso per 2 Ufficiali di Polizia Locale Il Comune di Lainate, vicino a Milano, in Lombardia, ha aperto una ricerca per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 2 Ufficiali di Polizia Locale. Per partecipare al Bando di Concorso serve laurea magistrale, esperienza nel settore Ordine Pubblico e Sicurezza, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 13 aprile 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2di, in categoria D. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato.diper 2diIldi, vicino a Milano, in Lombardia, ha aperto una ricerca per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 2di. Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale, esperienza nel settore Ordine Pubblico e Sicurezza, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, ...

