Concorso ARPA Lazio | 1 Collaboratore Tecnico Professionale

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’(Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) ha emesso una Pubblica Selezione per la ricerca di 1. Viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi prorogabili.per 1Per partecipare al Bando diserve laurea magistrale in materie tecnologiche, esperienza nelle mansione, cittadinanza italiana, padronanza della lingua inglese, buone doti organizzative e comunicative, spirito di collaborazione, conoscenza delle norme che regolano il settore ambientale. Il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavorofacile : ARPA Lazio: concorso per collaboratore tecnico: -

... le cattedre destinate ma non conferite nel 2022/23 ai docenti da assumersi da...multimediali - A063 Tecnologie musicali - AA56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado () - ...... Guardia di Finanza, Ufficio Scolastico regionale, scuole, enti locali costieri,, operatori ...152 della Fiera del Levante di Bari si terrà la Cerimonia di premiazione dei vincitori del......è stato inviato per conoscenza anche al nucleo operativo ecologico dei carabinieri e all') ... Collesano era stato sostituito nella carica di presidente della commissione per ildi autisti ...