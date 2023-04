(Di giovedì 13 aprile 2023) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Si è svolta quest'oggi ladel, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato all'innovazione nella finanza d'impresa. L'evento, per la prima volta interamente in presenza, si è svolto a Roma presso Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos, Main Media Partner dell'appuntamento. Il, in presenza, è stato sold-out grazie alla partecipazione dei tantissimi Top & C-Level Manager provenienti da tutta Italia ed è da ormai tre anni l'occasione in cui Cfo, Finance Director, Head of Treasury e altre figure di rilievo della funzione Corporate Finance si incontrano per confrontarsi sui trend, le sfide, le trasformazioni conosciute dalla funzione stessa e dalla figura del Cfo. Minimo comun denominatore degli incontri della giornata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Conclusa terza edizione del Financial Forum 2023: (Adnkronos) - Si è svolta quest’oggi la terza edizione del Financ… - Nuotomania : DA - TibetNews11 : Si è conclusa con successo la terza riunione del 15° Congresso del #popolo del comune di Niandui, contea di Gyangze - Nuotomania : DA - camcomroma : Si è conclusa presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la terza edizi… -

Si è svolta quest'oggi laedizione del Financial Forum, l'appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato all'innovazione nella finanza d'impresa. L'evento, per la prima volta interamente in presenza, si è svolto a Roma ...A livello comunale, il Ligorna è la "squadra di Genova" come ama definirsi il club del presidente Alberto Saracco. E in quanto tale ... Partita iniziata lo scorso 15 marzo e poil'altro ...... quello di Don Salvatore Ricci (protagonista dellastagione, che si èil 22 marzo, e su RaiPlay ha superato i 100 milioni di visualizzazioni), ma contribuisce anche alle canzoni della ...

Conclusa terza edizione del Financial Forum 2023 Adnkronos

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Si è svolta quest’oggi la terza edizione del Financial Forum, l’appuntamento di Comunicazione Italiana dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa. L’evento, per la ..."Il terrorismo è ovunque, come dice il papa c'è una terza guerra mondiale a macchia di leopardo in tutto il mondo e Alessandro è una delle sue vittime". (ANSA) ...