Con Rete Cowo® aprire un coworking diventa un'esperienza semplice, a misura di ogni professionista (Di giovedì 13 aprile 2023) Quello sviluppato da Rete Cowo® rappresenta un vero e proprio modello di condivisione, che punta a migliorare l'esperienza lavorativa, mettendo le relazioni prima del business. Grazie ad un approccio innovativo, nato dall'intuizione di Massimo Carraro e Laura Coppola, il Network si è affermato come un autentico punto di riferimento nel coworking del nostro Paese. Il progetto, incentrato sulla condivisione quotidiana di spazi e conoscenze, riunisce oltre 100 strutture. Rete Cowo®, il Network dei coworking Indipendenti, riunisce una community di professionisti afferenti a numerosi settori lavorativi e conta più di 100 spazi condivisi, distribuiti in Italia e nel Canton Ticino. In oltre 15 anni di attività, messo appunto un approccio integrato ben impostato e correttamente articolato, ...

