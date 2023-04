Con l'arresto di Laura Bonafede, amante e custode di segreti, continua la saga di Messina Denaro (Di giovedì 13 aprile 2023) È una saga più che una storia di mafia. L'ultimo capitolo dell'inchiesta su Matteo Messina Denaro è l'arresto di Laura Bonafede, maestra di Castelvetrano. Confidente e custode di segreti, ma anche compagna di un percorso di vita. “Incredibile”, scrive il giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. Lo è il fatto che il latitante non solo se ne andasse in giro a casa sua, protetto dai silenzi di un'intera comunità, ma che vi abbia vissuto per un lungo periodo. Il giudice parla di “sconcerto” perché le indagini della Procura di Palermo e dei carabinieri del Ros “mettono in luce l'incredibile ed inspiegabile insuccesso di anni ed anni di ricerche”. La zona era “setacciata e controllata con i ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) È unapiù che una storia di mafia. L'ultimo capitolo dell'inchiesta su Matteoè l'di, maestra di Castelvetrano. Confidente edi, ma anche compagna di un percorso di vita. “Incredibile”, scrive il giudice per le indagini preliminari Alfredo Montalto che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare. Lo è il fatto che il latitante non solo se ne andasse in giro a casa sua, protetto dai silenzi di un'intera comunità, ma che vi abbia vissuto per un lungo periodo. Il giudice parla di “sconcerto” perché le indagini della Procura di Palermo e dei carabinieri del Ros “mettono in luce l'incredibile ed inspiegabile insuccesso di anni ed anni di ricerche”. La zona era “setacciata e controllata con i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : La lettera con cui sei giornali italiani hanno manifestato la loro preoccupazione per l’arresto del giornalista ame… - riccardomagi : Il magnate-spia russo Artem Uss, con mandato di arresto internazionale, è evaso dai domiciliari a Milano e tornato… - borghi_claudio : Intervistato da @radiopopmilano sul mio disegno di legge per l'arresto immediato dei vandali di opere d'arte. Annes… - wltv6 : Pochi giorni dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro è andata dai carabinieri con il suo avvocato a raccontare di a… - sunday_ky : RT @Lucadamico78: @fratotolo2 Vista la velocità (oltre che la spettacolarizzazione) dell’arresto, non vorrei che colgano la palla al balzo… -