“Con 100 euro agli studenti più bravi si guarda alla scuola come ad un’azienda e non come istituzione educativa”. L’affondo di Galiano (Di giovedì 13 aprile 2023) "Penso sia una scelta che guarda alla scuola più come a un’azienda, che come a un’istituzione educativa. Un dirigente che prende questa direzione forse avrebbe bisogno di aggiornarsi un pochino su quello che gli studi e le ricerche pedagogiche hanno portato alla luce negli ultimi trent’anni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 aprile 2023) "Penso sia una scelta chepiù, chea un’. Un dirigente che prende questa direzione forse avrebbe bisogno di aggiornarsi un pochino su quello che gli studi e le ricerche pedagogiche hanno portatoluce negli ultimi trent’anni". L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Un istituto superiore di Padova premia con 100 euro chi ha la media del 9 ma la Cgil si oppone: per i sinistri, il… - poliziadistato : Al 171° #AnniversarioPolizia anche il Segretario Generale @INTERPOL_SG in occasione dei 100 anni dalla fondazione… - HSkelsen : il Portogallo, alle prese con l'invecchiamento della popolazione, pari quasi a quella dell'Italia - hanno 182 anzia… - offerte64 : Braun Regolabarba Uomo E Rasoio Elettrico Barba, Con Lama Ultra Affilata, 40 Lunghezze, Accessori Per Lo Styling, C… - libertaperliran : RT @samiraardalani: Thread sulla storia dell’#Iran negli ultimi 100 anni, con sono spunti interessanti per approfondire temi speso del tutt… -