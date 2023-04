"Complicazioni mediche". Jamie Foxx ricoverato d'urgenza (Di giovedì 13 aprile 2023) L’attore si trova in un ospedale di Atlanta. La figlia Corinne rassicura: “È già sulla via del recupero” Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) L’attore si trova in un ospedale di Atlanta. La figlia Corinne rassicura: “È già sulla via del recupero”

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : #JamieFoxx ricoverato d'urgenza per 'complicazioni mediche', la figlia Corinne: 'E' già sulla via della guarigione'. - ledicoladelsud : Jamie Foxx ricoverato d’urgenza per “complicazioni mediche” - fisco24_info : Jamie Foxx ricoverato d'urgenza per 'complicazioni mediche': (Adnkronos) - Il post su Instagram della figlia Corinn… - MoviesAsbury : #JamieFoxx ha subito due giorni fa un ricovero ad Atlanta, a causa di non meglio specificate complicazioni mediche.… - thexeon81 : Jamie Foxx ricoverato d'urgenza ad Atlanta per 'complicazioni mediche' -