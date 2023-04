Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Incidente nel Comasco, scontro tra monopattino e auto: un morto - MediasetTgcom24 : Como, scontro tra un monopattino e un'auto: morto 30enne #como - tabellamercatob : 14^ ritorno #SerieB Si gioca tra domani sera e domenica pomeriggio Arbitri delle principali gare… - tabellamercatob : Prossimo turno #SerieB Si gioca tra venerdì 14 e domenica 16 Arbitri delle principali gare #CagliariFrosinone a Vo… - CatenaccioNA : All'88° il Bari era a 8 punti dal #Genoa. Poi il Como agguanta il pareggio e il Bari espugna il #Sudtirol. 5 minuti… -

A seguito dello scontro, il 31enne sul monopattino ha riportato ferite gravissime ed è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, decollato da Villa Guardia, e due ambulanze inviati in posto in 'codice rosso' (massima priorità).

Como, scontro tra un monopattino e un'auto: morto 30enne TGCOM

Scontro tra un’auto e un monopattino elettrico a via Roma a Limido Comasco (Como). Nell’incidente, avvenuto giovedì 13 aprile intorno alle 6 del mattino, ha perso la vita un ragazzo di 31 anni. Il ...Il 30enne era su un monopattino elettrico e in via Roma, lungo un rettilineo, si è scontrato con una Opel Corsa. Trasportato all'ospedale di Tradate, in provincia di Varese, in codice rosso, è morto ...