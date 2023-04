Como e il Gattuso ricomparso: 'Nessun mistero, non stavo più in piedi' (Di giovedì 13 aprile 2023) In una serie B mai così ricca di esoneri, di dimissioni e di cambi in panchina c'è una storia diversa da tutte le altre. Quella di GiaComo Gattuso, che il Como ha sostituito con Moreno Longo alla ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) In una serie B mai così ricca di esoneri, di dimissioni e di cambi in panchina c'è una storia diversa da tutte le altre. Quella di Gia, che ilha sostituito con Moreno Longo alla ...

Como e il Gattuso ricomparso: 'Nessun mistero, non stavo più in piedi' In una serie B mai così ricca di esoneri, di dimissioni e di cambi in panchina c'è una storia diversa da tutte le altre. Quella di Giacomo Gattuso, che il Como ha sostituito con Moreno Longo alla settima giornata. Quando però già da un mese abbondante Gattuso in panchina non c'era più. L'allenatore che un anno prima aveva riportato anche ... Ganz a CM: 'Lucescu e Gattuso i miei modelli per portare in alto il Milan. Il calcio femminile merita grandi investimenti' Poi abbiamo sbagliato due partite: con il Como in cui vincevamo 3 - 1 e abbiamo perso una partita ... Mi ricordo Gattuso che arrivò al Milan come ultimo centrocampista della rosa, ma lavorando sodo è ... S dtirol, con il Como si cerca un altro successo COMO L'allenatore: Moreno Longo, lo scorso anno sulla panchina dell'Alessandria in Serie B, dallo scorso 20 settembre è l'allenatore del Como. E' subentrato a Giacomo Gattuso, dimessosi per problemi ...