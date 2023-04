Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Commissione No vax. Indagare sulla gestione dell'emergenza tenendo fuori le regioni che hanno competenza sulla sani… - AntonioSassone7 : RT @GiovaQuez: Commissione No vax. Indagare sulla gestione dell'emergenza tenendo fuori le regioni che hanno competenza sulla sanità e mett… - MassiDiMario : RT @GiovaQuez: Commissione No vax. Indagare sulla gestione dell'emergenza tenendo fuori le regioni che hanno competenza sulla sanità e mett… - gabrielepx : RT @GiovaQuez: Commissione No vax. Indagare sulla gestione dell'emergenza tenendo fuori le regioni che hanno competenza sulla sanità e mett… - Fede_Army : RT @GiovaQuez: Commissione No vax. Indagare sulla gestione dell'emergenza tenendo fuori le regioni che hanno competenza sulla sanità e mett… -

...arrivando a mettere in dubbio lefficacia cdei vaccini e ammiccando a posizioni no -'. D. E scontro anche sui migranti, la scorsa settimana al Senato avete lasciato i lavori della. ......e Trump vogliono riscrivere la storia della pandemia e mettere sotto accusa chi ha evitato maggiori morti in Italia e cercare di recuperare consensi tra no -e no green pass. "Se lad'...... il blogger cattolico e militante no -, il parroco con la candela in mano agli incontri della medium in parrocchia, l'esorcista nellainvestigativa della diocesi. Madonna di ...

Commissione No vax. L'assurdità di un'inchiesta parlamentare sui vaccini che ci hanno salvato Il Foglio

Indagare sulla gestione dell'emergenza pandemica tenendo fuori le regioni che hanno competenza sulla sanità e mettendo in dubbio la legittimità dell'autorizzazione per le dosi vaccinali. Un'azione che ...addirittura arrivando a mettere in dubbio l’efficacia cdei vaccini e ammiccando a posizioni ‘no-vax'”. D. E’ scontro anche sui migranti, la scorsa settimana al Senato avete lasciato i lavori della ...