Commissione d’inchiesta su banchi a rotelle e mascherine covid alle scuole. Si indagherà su (Di giovedì 13 aprile 2023) Il centrodestra e il Terzo Polo hanno votato a favore dell'istituzione di una Commissione bicamerale per indagare sulla gestione della pandemia da parte del governo italiano. Tuttavia, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Verdi-Sinistra italiana hanno abbandonato i lavori in segno di protesta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 aprile 2023) Il centrodestra e il Terzo Polo hanno votato a favore dell'istituzione di unabicamerale per indagare sulla gestione della pandemia da parte del governo italiano. Tuttavia, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Verdi-Sinistra italiana hanno abbandonato i lavori in segno di protesta. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : PD NON VOTA TESTO LEGGE COMMISSIONE D'INCHIESTA COVID. Dove ho già visto questo atteggiamento? Ah sì, nella relazi… - borghi_claudio : E così in un colpo solo si scopre che tutto (ma tutto!) quello con cui ci hanno appestato con tonnellate di articol… - fattoquotidiano : Commissione d’inchiesta sul Covid, Appendino: “Chi la vuole così ha qualcosa da nascondere, è un insulto per chi ha… - pagnutti_marco : RT @MarcoRizzoPC: Cosa serve ancora per avere una commissione d’inchiesta parlamentare? Nessun altro magistrato pensa di fare indagini? Asc… - nomadesempre : RT @fattoquotidiano: Commissione d’inchiesta sul Covid, Appendino: “Chi la vuole così ha qualcosa da nascondere, è un insulto per chi ha vi… -