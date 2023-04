Come seguire il lancio di Juice, la sonda europea che esplorerà le lune di Giove come mai prima (Di giovedì 13 aprile 2023) Il 13 aprile alle 14:15 ora italiana, un razzo Ariane 5 decollerà dallo spazioporto ESA della Guiana Francese per lanciare verso Giove la sonda Juice, che esplorerà come mai prima le principali lune del gigante gassoso, per studiare gli oceani sotterranei e capire se possano essere habitat in grado di ospitare la vita.... Leggi su dday (Di giovedì 13 aprile 2023) Il 13 aprile alle 14:15 ora italiana, un razzo Ariane 5 decollerà dallo spazioporto ESA della Guiana Francese per lanciare versola, chemaile principalidel gigante gassoso, per studiare gli oceani sotterranei e capire se possano essere habitat in grado di ospitare la vita....

