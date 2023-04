Come ritoccare il rossetto e renderlo a prova di bacio (Di giovedì 13 aprile 2023) Si dice che il modo in cui viene consumata la punta del rossetto riveli molto sulla propria personalità. Se diagonale, ad esempio, indica una personalità decisa, capace persino di piegare e plasmare il rossetto a piacimento. Al contrario, una punta arrotondata implica una personalità altruista, che dedica più tempo agli altri che al proprio trucco labbra. Al di là di miti e leggende, però, niente è importante quanto il giusto applicatore per truccare le labbra e, soprattutto, per ritoccare il rossetto all’occorrenza. Le silhouette slim sembrano nate proprio per questo. Dalla punta piatta e leggermente angolata, consentono un’applicazione semplice e intuitiva, anche senza bisogno dello specchio. Una forma sottile ed ergonomica, che consente di essere maneggiata con facilità e si adatta persino alle labbra sottili. Una ... Leggi su amica (Di giovedì 13 aprile 2023) Si dice che il modo in cui viene consumata la punta delriveli molto sulla propria personalità. Se diagonale, ad esempio, indica una personalità decisa, capace persino di piegare e plasmare ila piacimento. Al contrario, una punta arrotondata implica una personalità altruista, che dedica più tempo agli altri che al proprio trucco labbra. Al di là di miti e leggende, però, niente è importante quanto il giusto applicatore per truccare le labbra e, soprattutto, perilall’occorrenza. Le silhouette slim sembrano nate proprio per questo. Dalla punta piatta e leggermente angolata, consentono un’applicazione semplice e intuitiva, anche senza bisogno dello specchio. Una forma sottile ed ergonomica, che consente di essere maneggiata con facilità e si adatta persino alle labbra sottili. Una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CHRONOMANFIVE : @femme_sensual ...?!?!?... come 'da ritoccare'?!?!?!? Non capisco...!!!?????? - TheRealLestan : @Cpt_JTK No, anche no. 18 followers, iscrizione mese scorso: perché far girare? Tweet iniziale già ridicolo, quindi… - bridezillahh : @Linda10695917 @teamsoleilsorge Credo sia un consiglio su come non si dovrebbe ritoccare male il viso -