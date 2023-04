Come riattualizzare il classico anni Settanta? Basta aggiungere un tocco casual e moderno

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 aprile 2023) La Primavera-Estate 2023 si è aperta all’insegna del rispolvero delle gonne lunghe. Dopo la scorsa stagione calda a base di mini e micro skirt, oggi sono i modelli maxi a spopolare: e se c’è una foggia preferita da star, stilisti e street style, è senza dubbio la gonna lunga di jeans. Leggi anche ›vestirsi ad aprile 2023? 5 outfit passe-partout per la bella stagione Da un lato il ritorno degli, dall’altro la mania denim in tutte le sue forme: il revival di questa tendenza del passato era pressoché inevitabile – anche se, oggi, la long denim skirt è riattualizzata sotto diversi punti di vista, dalla silhouette ai modi per abbinarla. Un dettaglio di Altuzarra PE23 (Photo: Spotlight ...