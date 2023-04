Come parlare il linguaggio dei fiori o almeno comprenderne il loro significato (Di giovedì 13 aprile 2023) Rose rosse? Passione. fiori gialli? Tradimento. Crisantemi? Lutto. Anche se non abbiamo studiato il linguaggio dei fiori, sappiamo riconoscere i significati che alcune specie e colori nascondono tra i loro petali. Molte persone sanno, per esempio, che i girasoli indicano ossequio e rispetto, le margherite sono segno di castità e purezza e la viola è un messaggio subliminale che dice alla persona a cui la doniamo che la pensiamo frequentemente (non a caso si parla di “viola del pensiero”). Le interpretazioni del significato floreale nascosto, però, sono tante almeno quanti sono i fiori, moltiplicate per le loro variopinte sfumature: conoscerle, significa aprire uno spaccato su un mondo di emozioni e sentimenti, comunicati attraverso un canale ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 13 aprile 2023) Rose rosse? Passione.gialli? Tradimento. Crisantemi? Lutto. Anche se non abbiamo studiato ildei, sappiamo riconoscere i significati che alcune specie e colori nascondono tra ipetali. Molte persone sanno, per esempio, che i girasoli indicano ossequio e rispetto, le margherite sono segno di castità e purezza e la viola è un messaggio subliminale che dice alla persona a cui la doniamo che la pensiamo frequentemente (non a caso si parla di “viola del pensiero”). Le interpretazioni delfloreale nascosto, però, sono tantequanti sono i, moltiplicate per levariopinte sfumature: conoscerle, significa aprire uno spaccato su un mondo di emozioni e sentimenti, comunicati attraverso un canale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Pietro Orlandi, ospite da Giovanni Floris dopo il lungo incontro in Vaticano: “Nell’audio ci sono riferimenti molto… - TCommodity : Come si fa a parlare di autonomia strategica quando si è dipendenti da Washington sul fronte militare, energetico,… - gippu1 : Tra tutti i possibili multiversi che si possono immaginare riguardo a #NapoliMilan di martedì prossimo, ce n'è uno… - EderaParrella : Per non parlare di quando Nikita, qualche secondo prima del verdetto, si gira verso Oriana, che era in panico, e ce… - ilvaccinogrigio : @BeghinaLa @C3vLocke @Cazzaccimiei1 Usiamo (purtroppo) l'immaginazione. Sorvoliamo l'Italia da una certa altezza e… -