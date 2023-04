Come funzionano le app che, sfruttando l’AI, generano musica e canzoni (Di giovedì 13 aprile 2023) Tra le varie discussioni in atto rispetto all’intelligenza artificiale e al suo utilizzo, una tra quelle più articolate riguarda la creatività dell’AI. Come abbiamo visto, con l’intelligenza artificiale è possibile fare musica (dalla generazione di testi a quella di melodie) e, nel panorama mondiale, sono nate già diverse applicazioni basate su tecnologie AI che permettono di comporre musica e di scrivere testi. Delle problematiche relative alla generazione di musica tramite sistemi di intelligenza artificiale – a partire dal fatto che, inevitabilmente, per poter generare qualcosa gli algoritmi devono essere stati “nutriti” con materiale creato da artisti – abbiamo parlato esponendo il manifesto del movimento Human Artistry Campaign. Quali sono, per ora, le app musica intelligenza ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 aprile 2023) Tra le varie discussioni in atto rispetto all’intelligenza artificiale e al suo utilizzo, una tra quelle più articolate riguarda la creatività delabbiamo visto, con l’intelligenza artificiale è possibile fare(dalla generazione di testi a quella di melodie) e, nel panorama mondiale, sono nate già diverse applicazioni basate su tecnologie AI che permettono di comporree di scrivere testi. Delle problematiche relative alla generazione ditramite sistemi di intelligenza artificiale – a partire dal fatto che, inevitabilmente, per poter generare qualcosa gli algoritmi devono essere stati “nutriti” con materiale creato da artisti – abbiamo parlato esponendo il manifesto del movimento Human Artistry Campaign. Quali sono, per ora, le appintelligenza ...

