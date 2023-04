Come è nato l'episodio di Succession 4 che ha cambiato la storia della serie e della tv (Di giovedì 13 aprile 2023) -L'articolo contiene SPOILER sull'episodio 3 di Succession 4- Proprio quando la trama sembrava essersi ridotta a un semplice girotondo d’anime senza fine, in Succession 4 è accaduto qualcosa che farà senza nessun dubbio progredire la storia. L’avvenimento che gli sceneggiatori hanno minacciato fin dall'inizio, che in realtà è lo snodo su cui si basa l'intera premessa della serie, è finalmente accaduto: Logan Roy è morto. Defunto e secco senza via di ritorno. Nessuno scherzo: è proprio trapassato. Il fattaccio accade all’inizio del terzo episodio della quarta stagione, quello intitolato Il matrimonio di Connor. Tutti i fratelli Roy si trovano a bordo di una barca per le nozze di Connor e Willa, appunto, quando Roman ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 13 aprile 2023) -L'articolo contiene SPOILER sull'3 di4- Proprio quando la trama sembrava essersi ridotta a un semplice girotondo d’anime senza fine, in4 è accaduto qualcosa che farà senza nessun dubbio progredire la. L’avvenimento che gli sceneggiatori hanno minacciato fin dall'inizio, che in realtà è lo snodo su cui si basa l'intera premessa, è finalmente accaduto: Logan Roy è morto. Defunto e secco senza via di ritorno. Nessuno scherzo: è proprio trapassato. Il fattaccio accade all’inizio del terzoquarta stagione, quello intitolato Il matrimonio di Connor. Tutti i fratelli Roy si trovano a bordo di una barca per le nozze di Connor e Willa, appunto, quando Roman ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : “Non c’è nessuna sostituzione etnica” (cit) ?? “La classe con un solo italiano: per sentirsi come gli altri dice di… - stebellentani : Nella rubrica 'cose impossibili da spiegare a chi non è nato in questo bellissimo e disgraziato paese' aggiungiamo… - Antonio_Tajani : Oggi il 74mo anniversario del Patto Atlantico. L’Italia,tra i Paesi fondatori dell’Alleanza, conferma il suo sosteg… - kobaGori1878 : @HerrGlanz Non capisco tirar fuori cose accadute 80 anni fa come se fosse un argomento attuale per giustificare la… - SirNeneBanBot14 : RT @LadyAfro17: 13 aprile 2023, Russia - Usa SENATORE ALEXEI PUSHKOV: AGLI USA GLI SI È RITORTO TUTTO CONTRO Tutto come un boomerang ..… -