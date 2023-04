Come cambia il tabellone di Sinner e Musetti con l’eliminazione di Djokovic. Medvedev si è salvato… (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è definito il quadro dei quarti di finale nel torneo ATP di Montecarlo 2023 di tennis. Italia e Russia sono le nazioni più rappresentate con due tennisti tra i migliori 8 del primo Masters1000 stagionale sulla terra rossa. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si affronteranno in un derby storico che metterà in palio la semifinale. l’eliminazione di Novak Djokovic, inchinatosi ad uno spumeggiante Musetti, ha chiaramente aperto uno spiraglio decisamente interessante per il tabellone degli azzurri. In particolare si tratta di un vantaggio non da poco per Sinner, che non solo non dovrà vedersela con il n.1 del mondo, ma si troverà di fronte un avversario che ha speso un quantitativo enorme di energie fisiche e mentali per realizzare quella che finora è la più bella impresa ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è definito il quadro dei quarti di finale nel torneo ATP di Montecarlo 2023 di tennis. Italia e Russia sono le nazioni più rappresentate con due tennisti tra i migliori 8 del primo Masters1000 stagionale sulla terra rossa. Jannike Lorenzosi affronteranno in un derby storico che metterà in palio la semifinale.di Novak, inchinatosi ad uno spumeggiante, ha chiaramente aperto uno spiraglio decisamente interessante per ildegli azzurri. In particolare si tratta di un vantaggio non da poco per, che non solo non dovrà vedersela con il n.1 del mondo, ma si troverà di fronte un avversario che ha speso un quantitativo enorme di energie fisiche e mentali per realizzare quella che finora è la più bella impresa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Casini: “Meloni che si scandalizzava per lo stato di emergenza durante una pandemia mondiale oggi lo dichiara per u… - OA_Sport : Come cambia il tabellone di Sinner e Musetti con l’eliminazione di Djokovic. Medvedev si è salvato… - - ALBERTOSEVERIN7 : RT @GiancarloDeRisi: La Fornero cambia idea sui giovani (e come ti sbagli, una come lei...). Un tempo non dovevano essere troppo 'choosy'… - Ranieromel : RT @fabcet: Girato 1 min su #ottoemezzo e sento #Calenda dire che lui è uscito dal PD perché si è alleato coi 5S e che lui è l’unico che no… - LucioMello8 : RT @phisaz: Segnalo il 4° #Theseus Colloquium Giovedì 20 Aprile ore 13: 'Lavoro e robot ad Amazon. Come la tecnologia cambia l’organizzazio… -