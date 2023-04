Combatti le zanzare con questa bellissima pianta da tenere sul balcone!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 13 aprile 2023) La lantana appartiene alla famiglia delle Verbenaceae e coltivarla è davvero molto facile. I suoi fiori colorati, simili alle verbene, hanno un lungo periodo di fioritura e offrono alla vista tantissime nuance di colori. In base alla regione e al tipo coltivato, le piante di lantana possono essere perenni oppure annuali possono crescere sia in un vaso che in giardino. Oltre ad abbellire il giardino o la casameravigliosa terrà lontane anche le. Per capire come coltivarla bisogna solo leggere qui sotto. Lantana: ecco come coltivarla al meglio. Coltivare la lantana è semplice e tenendola sul proprio balcone o giardino attirerà anche tante meravigliose farfalle. Se desideri coltivare la varietà delle rampicanti basterà solo inserirle in dei cesti sospesi. Prima di leggere nello specifico di cosa ha bisogno per ...