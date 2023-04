Collovati: «L’Inter piangeva per Skriniar, ma ha trovato Darmian!» (Di giovedì 13 aprile 2023) Fulvio Collovati ha parlato, a Radio Nerazzurra, delL’Inter tra campionato e coppe, facendo anche riferimento ad alcuni giocatori nello specifico. Milan Skriniar, Matteo Darmian e non solo. PSICOLOGIA ? L’ex giocatore delL’Inter, Fulvio Collovati, a Radio Nerazzurra ha commentato l’incomprensibile cammino della squadra nerazzurra tra campionato e coppe (vedi articolo). Ha poi parlato anche di alcuni giocatori nello specifico: «Il sorteggio ha dato una mano alle squadre italiane in Champions League, bisogna essere obiettivi. Un conto è incontrare il Real Madrid, il Manchester City o anche il Bayern Monaco, e un conto è il Benfica. In campo europeo, poi, L’Inter è un’altra squadra. Non so davvero perché è stata capace di perdere 10 partite, cosa incomprensibile, e poi in coppa gioca, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 13 aprile 2023) Fulvioha parlato, a Radio Nerazzurra, deltra campionato e coppe, facendo anche riferimento ad alcuni giocatori nello specifico. Milan, Matteo Darmian e non solo. PSICOLOGIA ? L’ex giocatore del, Fulvio, a Radio Nerazzurra ha commentato l’incomprensibile cammino della squadra nerazzurra tra campionato e coppe (vedi articolo). Ha poi parlato anche di alcuni giocatori nello specifico: «Il sorteggio ha dato una mano alle squadre italiane in Champions League, bisogna essere obiettivi. Un conto è incontrare il Real Madrid, il Manchester City o anche il Bayern Monaco, e un conto è il Benfica. In campo europeo, poi,è un’altra squadra. Non so davvero perché è stata capace di perdere 10 partite, cosa incomprensibile, e poi in coppa gioca, ...

