Coldiretti contro il cibo sintetico: “Dall’allergia al cancro, 53 pericoli per la salute” (Di giovedì 13 aprile 2023) Dalle allergie ai tumori sono 53 i pericoli potenziali per la salute dei cibi sintetici, prodotti in laboratorio, individuati nel primo rapporto Fao – Oms sul “cibo a base cellulare”, definizione considerata più chiara rispetto al termine “coltivato” preferito invece dalle industrie produttrici ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sul Rapporto pubblicato dalla Fao e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ritiene anche discutibile usare per questi prodotti i termini carne, pollo o pesce. Il documento di 134 pagine evidenzia – sottolinea la Coldiretti – la necessità di garantire la sicurezza alimentare con l’identificazione dei pericoli potenziali nella catena di produzione per valutare ulteriormente i rischi ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 aprile 2023) Dalle allergie ai tumori sono 53 ipotenziali per ladei cibi sintetici, prodotti in laboratorio, individuati nel primo rapporto Fao – Oms sul “a base cellulare”, definizione considerata più chiara rispetto al termine “coltivato” preferito invece dalle industrie produttrici ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali. È quanto emerge dall’analisi dellasul Rapporto pubblicato dalla Fao e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ritiene anche discutibile usare per questi prodotti i termini carne, pollo o pesce. Il documento di 134 pagine evidenzia – sottolinea la– la necessità di garantire la sicurezza alimentare con l’identificazione deipotenziali nella catena di produzione per valutare ulteriormente i rischi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiAltoAdige: #CarneSintetica, vola in Trentino-Alto Adige la #petizione di @coldiretti: oltre 12.000 le adesioni raccolte contro la… - TgrRaiAltoAdige : #CarneSintetica, vola in Trentino-Alto Adige la #petizione di @coldiretti: oltre 12.000 le adesioni raccolte contro… - SardiniaPost : “Mentre limitiamo qualsiasi costruzione all’interno del Piano paesaggistico regionale, consentiamo a “17 grattaciel… - 24live_it : Barcellona, il Consiglio Comunale approva la mozione a sostegno della Coldiretti contro il cibo sintetico - - Primonumero : Coldiretti Molise: raccolte 5400 firme per il no al cibo sintetico. 30 Comuni hanno deliberato contro… -