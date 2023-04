Col nuovo ‘Concetto di politica estera’ Mosca formalizza la guerra con Washington: “Gli Usa principale minaccia esistenziale per la Russia” (Di giovedì 13 aprile 2023) Il fatto che venerdì 31 marzo il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov abbia presentato al mondo il nuovo “Concetto della politica estera” è passato quasi per una notizia per “addetti ai lavori”, buona solo per discutere su una ipotetica futura alleanza tra Cina, India e Russia. Eppure, trascorsi più dieci giorni, il “concetto 2023” merita di essere analizzato “a freddo” insieme alle reazioni degli alleati, degli amici e dei competitor di Mosca. Innanzitutto, va spiegato di di che cosa si tratta. Ha sostituito un precedente documento, entrato in vigore nel 2016, in un momento in cui i rapporti con l’Occidente erano già condizionati dai fatti di Maidan, dall’occupazione della Crimea e dall’invasione del Donbass. I “concetti sulla politica estera” sono i manuali che il ministero degli Esteri – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Il fatto che venerdì 31 marzo il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov abbia presentato al mondo il“Concetto dellaestera” è passato quasi per una notizia per “addetti ai lavori”, buona solo per discutere su una ipotetica futura alleanza tra Cina, India e. Eppure, trascorsi più dieci giorni, il “concetto 2023” merita di essere analizzato “a freddo” insieme alle reazioni degli alleati, degli amici e dei competitor di. Innanzitutto, va spiegato di di che cosa si tratta. Ha sostituito un precedente documento, entrato in vigore nel 2016, in un momento in cui i rapporti con l’Occidente erano già condizionati dai fatti di Maidan, dall’occupazione della Crimea e dall’invasione del Donbass. I “concetti sullaestera” sono i manuali che il ministero degli Esteri – ...

