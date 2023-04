Cna Pensionati: “Potenziare l’assegno unico per gli anziani non autosufficienti con i fondi del Pnrr” (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – Le risorse del Pnrr che il Governo è in procinto di ridiscutere con Bruxelles potrebbero essere utilizzate per Potenziare la prestazione universale sulla non autosufficienza prevista dalla recente legge delega varata dal Governo lo scorso 21 marzo. È questa una delle richieste che CNA Pensionati ha avanzato oggi in Senato nel corso del convegno “Silver Economy: il benessere delle persone al centro delle nuove politiche di protezione sociale”, alla presenza – fra gli altri – di Anna Rossomando vicepresidente del Senato; Elena Murelli, della Commissione affari sociali e sanità del Senato; Sandra Zampa della stessa commissione così come Ignazio Zullo che nel suo intervento ha invitato Cna Pensionati a partecipare ai lavori dell’Intergruppo Parlamentare per l’Invecchiamento Attivo appena ricostituito. “Secondo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) ROMA – Le risorse delche il Governo è in procinto di ridiscutere con Bruxelles potrebbero essere utilizzate perla prestazione universale sulla non autosufficienza prevista dalla recente legge delega varata dal Governo lo scorso 21 marzo. È questa una delle richieste che CNAha avanzato oggi in Senato nel corso del convegno “Silver Economy: il benessere delle persone al centro delle nuove politiche di protezione sociale”, alla presenza – fra gli altri – di Anna Rossomando vicepresidente del Senato; Elena Murelli, della Commissione affari sociali e sanità del Senato; Sandra Zampa della stessa commissione così come Ignazio Zullo che nel suo intervento ha invitato Cnaa partecipare ai lavori dell’Intergruppo Parlamentare per l’Invecchiamento Attivo appena ricostituito. “Secondo ...

