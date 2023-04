Clonavano le carte di credito in centro a Roma con uno skimmer Giro d' affari da 300 mila euro

(Di giovedì 13 aprile 2023) I fatti risalgono al 2015. Copiavano i numeri della carta e poi usavano una replica per comprare smartphone, vestiti e alimenti. La procura diha chiesto il rinvio a giudizio per venti persone....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Clonavano le carte di credito dei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa 300mila e… - Marilenapas : RT @fanpage: Clonavano le carte di credito dei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa 300mila euro https:/… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Clonavano le carte di credito dei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa 300mila euro https:/… - GiusPecoraro : RT @fanpage: Clonavano le carte di credito dei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa 300mila euro https:/… - Daviderel4 : RT @fanpage: Clonavano le carte di credito dei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa 300mila euro https:/… -

Il tutto all'insaputa dei proprietari, ignari del fatto che alcuni dei loro dipendenti utilizzavano gli "skimmer", dispositivi elettronici che permettono di acquisire i codici delledi credito ...auto rubate in Campania, imprimendo dati identificativi dei numeri di telaio di altri ... erano stati anche corredati da documenti (di circolazione e certificati di proprietà) sottratti ...di credito e credenziali per i servizi di internet banking trasferendo le somme depositate in conti correnti intestati a prestanome. Il denaro così sottratto veniva poi prelevato in ...

Roma, clonavano le carte di credito dei clienti nei ristoranti del ... Open

Clonavano le carte di credito dei clienti, riuscendo a prelevare cifre che ammontano a un totale di circa 300mila euro. A rischiare di finire a processo sono alcuni camerieri di ristoranti del centro ...Roma. Circa 300mila euro il “gruzzoletto” che una ventina di persone, di nazionalità italiana e romena, sono riusciti ad intascarsi clonando le carte di credito dei clienti. Ora, rischiano di finire a ...