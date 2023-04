Claudio Amendola | spaventoso investimento nella notte | poi la verità

(Di giovedì 13 aprile 2023) Personaggi tv. . Classe 1963,è un attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore italiano. Fra pochi giorni tornerà in tv su Canale 5 con una nuova serie intitolata Il Patriarca. La storia racconterà le avventure del potente narcotrafficante Nemo Bandera, che quando scopre di essere malato dovrà decidere chi sarà l’erede più adatto a succedergli negli affari. La decisione ricadrà tra i figli, Nina e Carlo, e la filgia di primo letto, Lara. In queste ore un video di un investitimento nel cuore dellaa Roma, dove era presente anche l’attore, ha lasciato tutti quanti senza parole: vediamo cosa si nasconde dietro questo “incidente”.Leggi anche:a “Belve” svela quanto ha guadagnato con “I Cesaroni” Leggi anche:...

Per il frontman dei Litfiba è un glorioso ritorno dopo l'ultimo singolo Sete Di Vita con il quale ha partecipato sia come autore che come attore nel film I Cassamortari di. Il suo ...Leggi Anche 'Il Patriarca', in anteprima le immagini della serie tv diLa trama La serie in sei prime serate, prodotta da Camfilm e presentata da Taodue - Mediaset Group, per la regia di, racconta la storia di un carismatico imprenditore,...Accadrà da domani, venerdì 14 aprile, con la prima delle sei puntate della nuova serie tv " Il Patriarca ", diretta e interpretato da. Un cast artistico che si completa con: Antonia ...

Claudio Amendola: «I salottari del cinema mi dicevano: fai troppa tv. Ora lavoro con loro nelle serie» Rolling Stone Italia

