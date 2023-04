Classifica Giro di Sicilia 2023, terza tappa: Joel Suter vittorioso, 2° Filippo Fiorelli e 3° Elia Viviani (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è tenuta quest’oggi la terza tappa del Giro di Sicilia 2023. Dopo il successo in volata firmato da Niccolò Bonifazio sul traguardo di Vittoria, in una frazione che aveva confermato la leadership del neozelandese Finn Fisher-Black in maglia giallorossa di leader della graduatoria generale, oggi ci si aspettava qualcosa di speciale nella Enna-Termini Imerese di 150 km. I corridori hanno dovuto affrontare una prima metà del percorso molto mossa, con i tratti in salita di Rocca Vultura e di Sperlinga prima degli 8 km al 3.6% della Portella di Bafurco, unico GPM di giornata. Da lì sono seguiti quasi 40 km di discesa fino a Cefalù, poi altri 40 di pianura prima della rampa finale di 1300 metri al 5% che ha portato al traguardo di Termini Imerese. Grande affermazione dello svizzero Joel ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Si è tenuta quest’oggi ladeldi. Dopo il successo in volata firmato da Niccolò Bonifazio sul traguardo di Vittoria, in una frazione che aveva confermato la leadership del neozelandese Finn Fisher-Black in maglia giallorossa di leader della graduatoria generale, oggi ci si aspettava qualcosa di speciale nella Enna-Termini Imerese di 150 km. I corridori hanno dovuto affrontare una prima metà del percorso molto mossa, con i tratti in salita di Rocca Vultura e di Sperlinga prima degli 8 km al 3.6% della Portella di Bafurco, unico GPM di giornata. Da lì sono seguiti quasi 40 km di discesa fino a Cefalù, poi altri 40 di pianura prima della rampa finale di 1300 metri al 5% che ha portato al traguardo di Termini Imerese. Grande affermazione dello svizzero...

