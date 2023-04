Classifica ATP, Jannik Sinner: cambia tutto senza Djokovic! Quante posizioni può guadagnare (Di giovedì 13 aprile 2023) Jannik Sinner ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno nel torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023: nei quarti di finale l’italiano, numero 7 del tabellone, giocherà il derby contro Lorenzo Musetti. Il match di domani metterà in palio altri 180 punti (oltre ai 180 già conquistati dopo la vittoria odierna). Sinner nel ranking di lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, ed oggi, pur avendo gli stessi punti, si ritrova invece in 9a posizione, scavalcato dal danese Holger Rune, che al momento è a 3445. Sinner, infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo. In base ai risultati degli altri tennisti ancora in corsa a Montecarlo, in caso di sconfitta contro Lorenzo Musetti, Sinner potrebbe restare 9° o diventare 10°, mentre in caso di successo nel derby italiano il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023)ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno nel torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2023: nei quarti di finale l’italiano, numero 7 del tabellone, giocherà il derby contro Lorenzo Musetti. Il match di domani metterà in palio altri 180 punti (oltre ai 180 già conquistati dopo la vittoria odierna).nel ranking di lunedì 10 aprile era 8° con 3345 punti, ed oggi, pur avendo gli stessi punti, si ritrova invece in 9a posizione, scavalcato dal danese Holger Rune, che al momento è a 3445., infatti, scarterà lunedì 17 aprile i 180 punti dei quarti del 2022 a Montecarlo. In base ai risultati degli altri tennisti ancora in corsa a Montecarlo, in caso di sconfitta contro Lorenzo Musetti,potrebbe restare 9° o diventare 10°, mentre in caso di successo nel derby italiano il ...

