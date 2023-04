Class-action dopo Milan-Napoli: motivazione e richiesta danni alla UEFA, la cifra (Di giovedì 13 aprile 2023) Class-action dopo Milan-Napoli, presa di posizione da parte delle associazioni "Noi Consumatori" e "Napoli Club Maradona" L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 13 aprile 2023), presa di posizione da parte delle associazioni "Noi Consumatori" e "Club Maradona" L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Class action contro Tesla: spiati video e foto degli automobilisti - Agenzia_Ansa : Il proprietario di una Tesla ha avviato un class action contro la società accusandola di consentire ai suoi dipende… - F_De_Pinedo : @checenefotte @sscnapoli Alvino non faceva peggio, era pagato per fare il cronista tifoso ed è stata fatta una clas… - METRO_POLITANS : @CampiMinati se falsifichi i bilanci dichiarando di avere meno debiti di quelli che realmente hai puoi acquistare c… - MKISKOV : RT @Altroconsumo: ?? Continua la nostra Class Action contro Autostrade! ?? L’atto di citazione ad ASPI è stato notificato e in attesa di ric… -