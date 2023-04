Clamoroso | La7 sospende Non è l’Arena

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 13 aprile 2023) Massimo Giletti - Non è l'Arena Decisione clamorosa e inaspettata a La7: la rete diretta da Andrea Salerno ha deciso dire Non èdi Massimo Giletti, che dopo la pausa per Pasqua sarebbe dovuto tornare in onda domenica 16 aprile. Lo rende noto la stessa emittente, che “ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione“. Il giornalista e conduttore – si legge – resta a disposizione dell’azienda fino al termine della stagione. Non è, di fatto, non andrà più in onda.