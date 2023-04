Clamoroso: crisi tra Al Bano e Lecciso? La frase che scatena la bufera (Di giovedì 13 aprile 2023) Scivolone per Al Bano. A poco meno di un mese dal suo 80esimo compleanno, il cantante ha organizzato per l'occasione un evento all'Arena di Verona. Qui saranno presenti tanti artisti suoi amici. Ma non solo, perché l'artista avrebbe dichiarato di volere sul palco anche l'ex moglie Romina Power. Al Bano racconta che i due sono stati insieme per ben 35 anni. In realtà però la coppia si è separata nel 1999 e quindi il loro matrimonio è durato 32 anni. Un errore che pare abbia fatto indispettire la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. "Lei ci è rimasta male e ha chiesto ad Al Bano che cosa racconta sulla storia con Romina", ha rivelato un'amica al settimanale Nuovo. Ma non solo, sempre secondo la testimone, la Lecciso avrebbe fatto armi e bagagli lasciando casa e trasferendosi al momento a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Scivolone per Al. A poco meno di un mese dal suo 80esimo compleanno, il cantante ha organizzato per l'occasione un evento all'Arena di Verona. Qui saranno presenti tanti artisti suoi amici. Ma non solo, perché l'artista avrebbe dichiarato di volere sul palco anche l'ex moglie Romina Power. Alracconta che i due sono stati insieme per ben 35 anni. In realtà però la coppia si è separata nel 1999 e quindi il loro matrimonio è durato 32 anni. Un errore che pare abbia fatto indispettire la sua attuale compagna, Loredana. "Lei ci è rimasta male e ha chiesto ad Alche cosa racconta sulla storia con Romina", ha rivelato un'amica al settimanale Nuovo. Ma non solo, sempre secondo la testimone, laavrebbe fatto armi e bagagli lasciando casa e trasferendosi al momento a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoodOldsRich : RT @DanieleStampeg2: Sei in vantaggio 1-0, con loro in crisi. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ti fischiano un rigore clamoroso, h… - MichelePriore : RT @DanieleStampeg2: Sei in vantaggio 1-0, con loro in crisi. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ti fischiano un rigore clamoroso, h… - Francesco130382 : RT @DanieleStampeg2: Sei in vantaggio 1-0, con loro in crisi. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ti fischiano un rigore clamoroso, h… - VitoGirolamo27 : RT @DanieleStampeg2: Sei in vantaggio 1-0, con loro in crisi. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ti fischiano un rigore clamoroso, h… - DanieleStampeg2 : Sei in vantaggio 1-0, con loro in crisi. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ti fischiano un rigore clamoroso… -