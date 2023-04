(Di giovedì 13 aprile 2023) Si conclude clamorosamente prima del tempo la stagione di “Non è”, il programma condotto da Massimo, in onda ogni domenica sera su La7. La decisione a sorpresa di UrbanoL’emittente di Urbano, infatti, ha bloccato la messa in onda già dal 16 aprile. “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma ‘Non è’ che da domenica prossima non sarà in onda. La7 ringrazia Massimoper il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione. Massimorimane a disposizione dell’Azienda”. Lo rende noto l’ufficio stampa di La7. LEGGI ANCHE Le inquietanti rivelazioni di Baiardo a: «Ho visto i fogli dell'agenda rossa di Borsellino»"scippa" Orsini a Formigli: tutti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Clamoroso a La7: Cairo chiude Non è l’Arena, Giletti furibondo. “Lascia per strada 35 persone”… - LPincia : RT @Libero_official: #La7 sospende #Nonelarena, '#Giletti resta a disposizione della rete'. Clamoroso colpo di scena - MenegazziMarina : RT @Libero_official: #La7 sospende #Nonelarena, '#Giletti resta a disposizione della rete'. Clamoroso colpo di scena - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #La7 sospende #Nonelarena, '#Giletti resta a disposizione della rete'. Clamoroso colpo di scena - gatta_pantera : RT @Libero_official: #La7 sospende #Nonelarena, '#Giletti resta a disposizione della rete'. Clamoroso colpo di scena -

È quanto emerge dal sondaggio Proger Index illustrato in diretta da Corrado Formigli a PiazzaPulita su, nella puntata del 6 aprile. In particolare, FdI passa dal 29,7 al 29,8 per cento nell'...Siamo a Otto e Mezzo , il salottino di Lilli Gruber su. E oggi, giovedì 6 aprile, il tema dominante della trasmissione, per ovvie ragioni, è Silvio ... Berlusconi ricoverato, ilaneddoto ...E di tutto questo se ne parla anche a Otto e Mezzo , il programma condotto da Lilli Gruber su, dove nella puntata di giovedì 6 aprile ospite in collegamento c'è Alessandro Sallusti , il direttore ...

La 7 sospende “Non è l'Arena”, Giletti verso un clamoroso ritorno in ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Stop a Non è l'Arena "La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma "Non è l'Arena", che da domenica prossima non sarà in onda", ci legge in un comunicato dell'azienda. "La7 ringrazia ...Ci saranno dei nuovi piani per Massimo Giletti su La7 Oppure dovrà iniziare a cercare una casa ... tanto da essere riuscita a strappare Alessia Marcuzzi a Mediaset) oppure l’ipotesi clamorosa di ...