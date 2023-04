Civitanova-Milano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 semifinali Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Allianz Milano, partita valevole per la prima giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini hanno superato Verona in rimonta a gara-5 dopo aver perso le prime due partite della serie ed ora vogliono continuare a crescere per proseguire la corsa verso il titolo. I meneghini di Roberto Piazza sono invece riusciti nella grande impresa di superare Perugia in trasferta nella decisiva gara-5 e ora vanno a caccia un’altra impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche. Di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Tutto pronto per Cucine Lube-Allianz, partita valevole per la prima giornata delledeiScudettodimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini hanno superato Verona in rimonta a-5 dopo aver perso le prime due partite della serie ed ora vogliono continuare a crescere per proseguire la corsa verso il titolo. I meneghini di Roberto Piazza sono invece riusciti nella grande impresa di superare Perugia in trasferta nella decisiva-5 e ora vanno a caccia un’altra impresa. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 13 aprile all’Eurosuole Forum diMarche. Di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : IMPRESA MILANO! ???? Battuta Perugia per 3-1, in semifinale Scudetto affronterà Civitanova ?? #Volley | #Superlega |… - ttariya_b : RT @PowervolleyMI: Torna in campo l’Allianz Powervolley ma questa volta per Gara 1 delle Semifinali di Superlega Credem Banca. Milano contr… - unnuenwtohrva : RT @PowervolleyMI: Torna in campo l’Allianz Powervolley ma questa volta per Gara 1 delle Semifinali di Superlega Credem Banca. Milano contr… - ViboonchanT : RT @PowervolleyMI: Torna in campo l’Allianz Powervolley ma questa volta per Gara 1 delle Semifinali di Superlega Credem Banca. Milano contr… - Jheysi0208 : RT @PowervolleyMI: Torna in campo l’Allianz Powervolley ma questa volta per Gara 1 delle Semifinali di Superlega Credem Banca. Milano contr… -