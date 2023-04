Cinema, tre italiani in concorso a Cannes: Nanni Moretti, Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio (Di giovedì 13 aprile 2023) Alla conferenza stampa della 76esima edizione del Festival di Cannes, Thierry Frémaux ha annunciato tra i film in concorso gli italiani: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti; La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Alla conferenza stampa della 76esima edizione del Festival di, Thierry Frémaux ha annunciato tra i film ingli: Il sol dell’avvenire di; La chimera die Rapito di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

