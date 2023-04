Cinema ed educazione: sul grande schermo i cortometraggi dei giovani di Napoli Est (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRacconti di giovani e fatti dai giovani. A Napoli si presentano i cortometraggi realizzati dagli studenti di diverse scuole del territorio di Napoli Est insieme ai registi, altrettanto giovani, coinvolti dall’associazione Arci Movie. Le opere saranno proiettate venerdì 14 aprile 2023 nell’ambito di “EduCare in festa”, tappa finale di EduCare, progetto messo in campo dalla storica associazione di Napoli Est, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Appuntamento alle ore 9 nel rinnovato Cinema-teatro Pierrot del quartiere Ponticelli. La mattinata nella sala di via de Meis vedrà protagonisti i giovanissimi dei MovieLab, i laboratori di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiRacconti die fatti dai. Asi presentano irealizzati dagli studenti di diverse scuole del territorio diEst insieme ai registi, altrettanto, coinvolti dall’associazione Arci Movie. Le opere saranno proiettate venerdì 14 aprile 2023 nell’ambito di “EduCare in festa”, tappa finale di EduCare, progetto messo in campo dalla storica associazione diEst, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Appuntamento alle ore 9 nel rinnovato-teatro Pierrot del quartiere Ponticelli. La mattinata nella sala di via de Meis vedrà protagonisti issimi dei MovieLab, i laboratori di ...

