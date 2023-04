Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notizienet : Cina vieta navigazione a nord Taiwan per 'detriti razzi' - Il divieto è previsto per domenica - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: La Cina ha varato per domenica l'interdizione alla navigazione in un'area a nord di Taiwan a causa della 'caduta di detri… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: La Cina ha varato per domenica l'interdizione alla navigazione in un'area a nord di Taiwan a causa della 'caduta di detri… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: La Cina ha varato per domenica l'interdizione alla navigazione in un'area a nord di Taiwan a cau… - SabinaAristarc3 : RT @Agenzia_Ansa: La Cina ha varato per domenica l'interdizione alla navigazione in un'area a nord di Taiwan a causa della 'caduta di detri… -

Lanon ha commentato ulteriormente la no - fly zone, ma la Corea del Sud, pur informata sui piani, ha riferito che la decisione è stata presa a causa della possibile caduta di detriti da un ...Ad esempio la nuova regolamentazione MiCA dell'Unione Europea non le, ma ne limita ... in primis USA e. Summary La regolamentazione Bitcoin in USA Il candidato Presidente Robert F. Kennedy ...2001 -: i componenti l'equipaggio di un aereo statunitense EP - 3E atterrato ad Hainan dopo ...il presidente Hugo Chávez alle dimissioni 2011 - Entra in vigore in Francia la legge chedi ...

Cina vieta navigazione a nord Taiwan per 'detriti razzi' - Asia Agenzia ANSA

La Cina ha varato per domenica l'interdizione alla navigazione in un'area a nord di Taiwan a causa della "caduta di detriti di razzi". E' quanto riferisce l'autorità marittima cinese, senza fornire ul ...La notizia è maturata all'indomani della no-fly zone dichiarata, per domenica, unilateralmente da Pechino che interesserà lo spazio aereo su un'area simile a quella del bando marittimo ...