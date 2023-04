Cielo molto nuvoloso ma schiarite in serata (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. Ecco le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. A Bergamo oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata ampie schiarite, sono previsti 29mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1535m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 aprile 2023) Bergamo. Ecco le previsioni a cura di Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo. A Bergamo oggi cielinuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. Inampie, sono previsti 29mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1535m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

