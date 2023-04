(Di giovedì 13 aprile 2023) Prime buone notizie peruna settimana da dimenticare. La campionessa del mondo a cronometro under 23 era caduta nella ricognizione della Parigi-Roubaix venerdì scorso, trovandosi costretta a saltare l’Inferno del Nord e, soprattutto,ndosi il. Come riportato dalla FCI, nel tardo pomeriggio di ieri si è concluso l’intervento per stabilizzare lascomposta e frammentata dell’ala iliaca sinistra, realizzato dal prof. Francesco Benazzo, Responsabile sezione di chirurgia protesica ad indirizzo robotico e sezione di traumatologia dello sport, presso la Fondazione Poliambulanza di Brescia. E ancora: “Ricoverata da sabato scorso al poliambulatorio di Brescia è stata sottoposta a rm al ginocchio sinistro, che ha escluso lesioni importanti. Ieri ...

Ciclismo: operata con successo Vittoria Guazzini dopo la frattura al bacino OA Sport

Prime buone notizie per Vittoria Guazzini dopo una settimana da dimenticare. La campionessa del mondo a cronometro under 23 era caduta nella ricognizione della Parigi-Roubaix venerdì scorso, ...