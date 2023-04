Ciclismo | Matteo Sobrero | “La squadra punta su di me per le Ardenne Corse a tappe da esplorare”

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 aprile 2023) Abbiamo raggiunto telefonicamentealle prese con la preparazione in vista dell’Amstel Gold Race di domenica e del Giro d’Italia. Da inizio stagione il portacolori del Team Jayco AlUla ha corso, sino ad ora, 23 giorni per un totale di 3896 km: come è andata questa parte di stagione: “Fino ad ora la stagione è andata bene, la condizione comincia ad essere buona. Ai Baschi ho avuto delle buone sensazioni in corsa, inizialmente doveva essere una preparazione per le, poi stavo bene e ho provato a fare classifica fino all’ultima tappa dove ho pagato gli sforzi dei giorni precedenti”. Sembra che tu abbia vissuto una sorta di metamorfosi. Non sei più un semplice cronoman, ora stai con i migliori anche nei percorsi mossi e con salite. Ti stai trasformando in un uomo da Classiche? “Sì, diciamo che già dallo scorso anno ho ...