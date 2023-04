(Di giovedì 13 aprile 2023) Periodo da dimenticare per: un anno dopo la bruttissima cadutaDoyenne, il transalpino non è ancora riuscito a riprendersi. Di recente al Giro delle Fiandre il corridore della Soudal-QuickStep è finito a terra nuovamente riportando una borsite al ginocchio sinistro. La settimana forse più adatta a lui, quella delle Ardenne, è già compromessa: nienteGold Race e soprattutto nienteVallone, corsa già vinta tre volte. In dubbio anche la partecipazione-Bastogne-. Le sue parole a L’Equipe: “La botta al ginocchio è stata forte. Sto ricominciando ora con un programma specifico e non parteciperò a nessuna corsa fino. Se tutto va bene, ci sarò, ma ovviamente in ...

... all'altro danese Mads Pedersen (campione del mondo nel 2019), al franceseAlaphilippe (... A tutto questo ilè arrivato con una ricetta semplice. Non ha avuto bisogno di mettere mano ...Alaphilippe non è brillante come negli anni migliori e gli altri non possono andare allo ... Leggi i commenti: tutte le notizie 2 aprile - 07:37Questa volta la tana dei lupi sta tra Buonconvento e Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia e delle Crete Senesi, Pieve a Salti. E nell'occasione il 'capo - branco' non può che essereAlaphilippe, il due volte campione del mondo che chiede a questa stagione il rilancio dopo un 2022 da dimenticare in fretta. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...

Ciclismo: Julian Alaphilippe salta Amstel e Freccia. "Vorrei aiutare Evenepoel alla Liegi" OA Sport

El francés Julian Alaphilippe ha estado en el centro de la polémica en los últimos días, puesto que se argumentaba que Patrick Lefevere había afirmado que ...El corredor colombiano está en un gran momento deportivo y junto a la escuadra paisa ha podido consolidar varios triunfos importantes ...