Ciclismo: Giro di Sicilia, Suter vince la terza tappa e Fisher-Black sempre leader (Di giovedì 13 aprile 2023) Termini Imerese, 13 apr. -(Adnkronos) – Joel Suter vince la terza tappa del Giro di Sicilia, la Enna-Termini Imerese di 150 km. Il corridore svizzero della Tudor Pro Cycling Team si impone in solitaria con di 4? di vantaggio sugli azzurri Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani Csf-Faizanè) ed Elia Viviani (Nazionale Italiana). Il neozelandese Finn Fisher-Black (Uae Team Emirates) conserva la maglia giallorossa di leader della classifica generale. Domani la quarta e ultima frazione, con partenza da Barcellona Pozzo di Gotto e arrivo a Giarre dopo 216 km. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Termini Imerese, 13 apr. -(Adnkronos) – Joelladeldi, la Enna-Termini Imerese di 150 km. Il corridore svizzero della Tudor Pro Cycling Team si impone in solitaria con di 4? di vantaggio sugli azzurri Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani Csf-Faizanè) ed Elia Viviani (Nazionale Italiana). Il neozelandese Finn(Uae Team Emirates) conserva la maglia giallorossa didella classifica generale. Domani la quarta e ultima frazione, con partenza da Barcellona Pozzo di Gotto e arrivo a Giarre dopo 216 km. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EsploraSicilia : Ciclismo: a Gangi, Giacomo Garavaglia protagonista della tappa del Giro di Sicilia - ciclismo_stt : Il giovane Berasi protagonista in fuga al Giro di Sicilia - Gazzetta_it : Giro di Sicilia, Suter vince la terza tappa. Fisher-Black resta leader - sportrentino_it : Il giovane Berasi protagonista in fuga al Giro di Sicilia - CN24_tv : Giro ciclistico Città Metropolitana: cambia la viabilità, modifiche anche per i bus ????? QUI ??… -