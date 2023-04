Ci vuole un fiore | prima puntata | ospiti Ornella Vanoni | Mr Rain | Nino Frassica

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nelladella seconda edizione di Ciun, lo show di Rai1 condotto da Francesco Gabbani e dedicato all’ambiente tantitra cui, Mr.Dopo la calorosa accoglienza dellaedizione, Francesco Gabbani torna con Ciun, il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana. Torna con un one man show e raddoppia il suo appuntamento con due speciali prime serate, lain onda venerdì 14 aprile alle 21:30 su Rai1, di un format originale che unisce la leggerezza del varietà con la tematica, sempre più urgente, dell’ecosostenibilità. Gabbani affronterà, con un linguaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in… - kekka_fm : RT @tvblogit: Ci vuole un fiore, Francesco Gabbani a TvBlog: “Cosa aspettarsi? Un grande show, un varietà a tutti gli effetti” (intervista… - SerieTvserie : Ci vuole un fiore, Francesco Gabbani a TvBlog: “Cosa aspettarsi? Un grande show, un varietà a tutti gli effetti” (i… - SerieTvserie : Intervista video a Francesco Gabbani, conduttore della seconda edizione di “Ci vuole un fiore” - xJade_10 : -1 ci vuole un fiore su Rai 1 alle 21:30 14/04/2023 -

" Vedi Secretlab TITAN Razer Iskur Per chisempre una postura perfetta Se non volete mai ... e anche questa sedia gaming, che rappresenta ilall'occhiello della sua produzione, non fa da ...intende valorizzare un territorio ricco di beni artistici di pregio, maaltresì sottolineare ... a cui farà seguito la cena a base di fiori eduli "Unnel piatto" presso il ristorante ...Nella contemplazione dei ciliegi ine di quella bellezza tanto sorprendente quanto effimera, ... artigiani e creativi con gli appassionati di shopping, Urban Bazaroffrire risposte alla ...

Francesco Gabbani torna in TV con "Ci vuole un fiore" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Venerdì 14 aprile 2023, su Rai 1, parte “Ci vuole un fiore“. Dopo la prima edizione, Francesco Gabbani torna con il primo show amico dell’ambiente della televisione italiana. Si tratta di one man show ...Isola dei famosi, la conduttrice Ilary Blasi rilascia un'intervista molto interessante e si esprime sul cast. Ecco le sue parole. Isola dei famosi, si parla sempre di più del reality di Canale 5 che s ...