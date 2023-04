“Ci si può innamorare di qualcuno anche se non è ricco”: Diletta Leotta massacrata sui social (Di giovedì 13 aprile 2023) Diletta Leotta: “Ci si può innamorare di qualcuno anche se non è ricco” Diletta Leotta è stata letteralmente massacrata sui social per una frase pronunciata durante la sua trasmissione radiofonica durante la quale ha sostanzialmente dichiarato che in amore non è importante il conto in banca. “Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti” ha dichiarato la giornalista di Dazn nel corso di 105 Take Away, il programma radiofonico condotto da Diletta Leotta insieme a Daniele Battaglia. Le dichiarazioni della presentatrice non sono piaciute ai follower, che sui ... Leggi su tpi (Di giovedì 13 aprile 2023): “Ci si puòdise non èè stata letteralmentesuiper una frase pronunciata durante la sua trasmissione radiofonica durante la quale ha sostanzialmente dichiarato che in amore non è importante il conto in banca. “Magari ti puoidavvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti” ha dichiarato la giornalista di Dazn nel corso di 105 Take Away, il programma radiofonico condotto dainsieme a Daniele Battaglia. Le dichiarazioni della presentatrice non sono piaciute ai follower, che sui ...

