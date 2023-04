Chris Pratt ci svela i segreti di Super Mario Bros – Il film (Di giovedì 13 aprile 2023) Chris Pratt nelle vesti di Super Mario, presta la voce al celebre idraulico dei videogiochi in Super Mario Bros – Il film. Chi meglio di Chris Pratt può raccontarci retroscena e curiosità del nuovo Super Mario Bros – Il film? Chi meglio di Chris Pratt, che nel film presta la voce al celebre eroe dei videogiochi? Nelle sale italiane, arriva l’avventura dell’idraulico più importante della cultura pop degli ultimi 40 anni, Super Mario Bros. Con un’immersione totale in un mondo pastello, coloratissimo, ecco Super ... Leggi su amica (Di giovedì 13 aprile 2023)nelle vesti di, presta la voce al celebre idraulico dei videogiochi in– Il. Chi meglio dipuò raccontarci retroscena e curiosità del nuovo– Il? Chi meglio di, che nelpresta la voce al celebre eroe dei videogiochi? Nelle sale italiane, arriva l’avventura dell’idraulico più importante della cultura pop degli ultimi 40 anni,. Con un’immersione totale in un mondo pastello, coloratissimo, ecco...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salrez77 : RT @GianlucaOdinson: Super Mario Bros - Il film: Chris Pratt ammette una certa preoccupazione iniziale - Salrez77 : RT @cheesecakes_guy: Muoio dalla voglia di vedere super Mario ma il pensiero che ci sia Chris Pratt come voce mi suscita un profondo disgus… - cheesecakes_guy : Muoio dalla voglia di vedere super Mario ma il pensiero che ci sia Chris Pratt come voce mi suscita un profondo dis… - GianlucaOdinson : Guardiani della galassia Vol. 3: Chris Pratt e Pom Klementieff in una foto dal backstage - GianlucaOdinson : Super Mario Bros - Il film: Chris Pratt ammette una certa preoccupazione iniziale -